Киберэксперт оценил последствия обрезки Финляндией кабеля для интернет-трафика в Россию

Финляндия не способна обрезать кабель для интернет-трафика, поступающего в Россию, однако даже если это произойдет, обычные пользователи ничего не заметят, полагает специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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