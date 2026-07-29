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Киберэксперт оценил последствия обрезки Финляндией кабеля для интернет-трафика в Россию

Киберэксперт оценил последствия обрезки Финляндией кабеля для интернет-трафика в Россию

Финляндия не способна обрезать кабель для интернет-трафика, поступающего в Россию, однако даже если это произойдет, обычные пользователи ничего не заметят, полагает специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

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