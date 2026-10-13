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Самая холодная ночь придет в Петербург с 13 на 14 октября

Самая холодная ночь придет в Петербург с 13 на 14 октября

Начало недели принесет петербуржцам одну из самых морозных ночей, однако во второй половине появится солнышко.

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