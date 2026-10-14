Терапевт Пегушина рассказала, как лечить сезонную простуду

Врач-терапевт Елизавета Пегушина рассказала RT, что при обычной сезонной простуде, как правило, достаточно симптоматического лечения, полноценного отдыха и питания, а принимать противовирусные препараты или иммуномодуляторы без необходимости не следует.
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