Минниханов: Татарстан готов поставлять в Малайзию самый широкий спектр продукции

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. На полях Восточного экономического форума стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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