Родители не должны делать трагедии из табеля успеваемости своих детей. Мнение

Родители не должны делать трагедии, если табели успеваемости их детей не удовлетворяют ожидания, поскольку дети в любом случае могут преуспеть в жизни и добиться высот, и им нужна только любовь родителей и вообще - доверие.
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