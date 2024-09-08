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Полковник Уилкерсон: Зеленский уволил чиновников из-за провала в Курской области

Полковник Уилкерсон: Зеленский уволил чиновников из-за провала в Курской области

Увольнения украинских чиновников связаны с провалом операции ВСУ в Курской области. К такому выводу пришел полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон, интервью которого опубликовал YouTube-канал Judging Freedom.

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