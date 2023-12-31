«Отмененный» из-за вечеринки Ивлеевой Киркоров погасил миллионные долги

Певец Филипп Киркоров экстренно погасил все свои долги в размере порядка 13 миллионов рублей. В частности, он погасил долги по упрощенной системе налогообложения (УНС), земельный, транспортный и имущественный налоги.
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