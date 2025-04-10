Вильфанд о причинах разрушительного урагана в Иркутской области

5-6 апреля Сибирь подверглась разрушительному ветровому шторму, вызванному редким атмосферным явлением – высокоградиентным полем, возникшим из-за столкновения глубокого циклона и мощного антициклона, пишет ТАСС.
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