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Рогов: на Ореховском направлении ВСУ бросили в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и Bradley, разгорелись ожесточенные бои

Рогов: на Ореховском направлении ВСУ бросили в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и Bradley, разгорелись ожесточенные бои

На Ореховском направлении Запорожской области Вооруженные силы Украины бросили в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и БМП Bradley, разгорелись ожесточенные бои.

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