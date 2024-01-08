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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартемьянов согласился, что 4:0 с «Сибирью» – лучший матч «Амура» в сезоне: «По содержанию игры можно так сказать»

Хабаровская команда обыграла гостей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:0). – Содержанием игры в принципе доволен.

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