Глава МИД Дании признался пранкерам о секретных переговорах по Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу МИД Дании Ларса Расмуссена — министр признался о существовании секретных переговоров об обмене ряда территорий Украины на обеспечение ее безопасности.
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