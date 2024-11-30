Патлы, клеш и мини-юбки: как в СССР поступали со школьниками, нарушившими «дресс-код»

Постоянное ношение школьной формы в СССР было введено после Великой Отечественной войны. За десятилетия, вплоть до распада Советского Союза, образцы формы неоднократно менялись, но главное правило оставалось незыблемым – за «неуставную» форму одежды и за неподобающий внешний вид школьника или школьницу могли запросто выгнать из класса или даже исключить из школы.