CSP International Fashion Group: оборот в 2024 году составит 89 миллионов евро (-2,8%)

CSP International Fashion Group завершила 2024 финансовый год с оборотом 88,9 млн евро (-2,8%). Снижение по сравнению с предыдущим годом связано с «общей слабостью потребления и политикой резкого сокращения рекламных продаж посредством крупномасштабной дистрибуции, принятой, прежде всего, во Франции», говорится в пресс-релизе, выпущенном компанией 15 апреля, в день утверждения советом директоров операционных результатов.