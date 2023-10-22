Народные приметы подскажут, можно ли работать 23 октября 2023 года Ирэн ОрлонскаяВ этот понедельник, 23 октября 2023 года, в этническом календаре восточных славян отмечается праздник Евлампий Зимоуказатель.
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