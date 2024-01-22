В Кемерове рождественская ярмарка заканчивает свою работу

Все новогодние праздники площадь Советом была центром народных гуляний. Для кемеровчан и гостей столицы Кузбасса были организованы концертные и игровые программы, подготовленные городскими учреждениями культуры.
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