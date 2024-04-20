Суд в Самаре определил компенсацию для пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление

Шестой кассационный суд Самары вынес решение по делу Фаткуллы Исхакова.Шестой кассационный суд Самары определил компенсацию в размере шесть миллионов рублей для пенсионера Фаткуллы Исхакова, отсидевшего 13 лет за чужое преступление.