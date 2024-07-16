«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» по продаже Клаудиньо

«Зенит», вероятнее всего, не будет продавать Клаудиньо во «Фламенго». Руководство «Зенита» приняло решение отказаться от переговоров с «Фламенго» по трансферу одного из своих лидеров Клаудиньо, сообщает La Reporta со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.