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«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» по продаже Клаудиньо

«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» по продаже Клаудиньо

«Зенит», вероятнее всего, не будет продавать Клаудиньо во «Фламенго». Руководство «Зенита» приняло решение отказаться от переговоров с «Фламенго» по трансферу одного из своих лидеров Клаудиньо, сообщает La Reporta со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.

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