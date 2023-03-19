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Водителям электросамокатов разрешили нарушать правила

Водителям электросамокатов разрешили нарушать правила

Последние поправки в ПДД лишили водителей электросамокатов какого-либо наказания за нарушения. Как так вышло? Юристы отмечают, что раньше люди, передвигающиеся на электросамокатах, относились к пешеходам, поэтому к ним применялась статья 12.

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