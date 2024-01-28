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Тельцам сохранять дружелюбный настрой, а Козерогам решить старую проблему: гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Тельцам сохранять дружелюбный настрой, а Козерогам решить старую проблему: гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Тельцам сохранять дружелюбный настрой, а Козерогам решить старую проблему: гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ понедельник, 29 января 2024 года, не стоит расслабляться — так прогнозирует известный астролог Анжела Перл.

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