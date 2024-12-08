В этом году правительство России урезало бюджет МВД на 2,6 млрд рублей

Сэкономленные средства будут направлены на увеличение резервного фонда.Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовых актов, правительство России сократило бюджетные ассигнования для Министерства внутренних дел на сумму 2,6 млрд рублей в 2024 году.