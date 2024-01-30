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Bloomberg: IBM обязала сотрудников вернуться в офисы под угрозой увольнения

Bloomberg: IBM обязала сотрудников вернуться в офисы под угрозой увольнения

Американская компания IBM обязала сотрудников на удалёнке вернуться в офисы под угрозой увольнения. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую получили менеджеры корпорации, от работников компании требуют посещать офис не менее трёх раз в неделю.

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