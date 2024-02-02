Министр Питерс: Новая Зеландия передаст $3 млн на гумпомощь палестинцам

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна направит еще 5 млн новозеландских долларов ($3 млн) на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
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