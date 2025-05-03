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Праздничный салют и сотни мероприятий: Как отметят юбилей Победы в Астане

Праздничный салют и сотни мероприятий: Как отметят юбилей Победы в Астане

В честь 80-летия Победы в столице Казахстана 9 мая будет организован праздничный фейерверк.По информации пресс-службы акимата Астаны, отмечать юбилейную памятную дату в столице Республики будут с размахом.

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