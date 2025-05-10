Фатимские пророчества: роль России в мировой истории и христианских ценностях

Религиовед Роман Лункин рассказал о пророческой роли России, указанной в видениях в Фатиме. Данные в начале XX века детям в Португалии, пророчества касаются Второй мировой войны и влияния России на мировую историю и христианские ценности.
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