Панарин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав Кучерова

Артемий Панарин в гонке бомбардиров НХЛ вплотную подобрался к первому месту. В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимали «Коламбус Блю Джекетс».
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