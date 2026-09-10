Хуситы захватили острова в Красном море

Хуситы захватили все острова в Красном море и ведут бои за контроль над островом Перим в Баб-эль-Мандебскком проливе.
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