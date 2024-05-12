Мосийчук: за день ВС РФ заняли в Харьковской области 30 квадратных километров

Российская армия за один день смогла занять 30 квадратных километров территории Харьковской области. В 2022 году ВСУ разминировали там часть местности, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии