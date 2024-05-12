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Мосийчук: за день ВС РФ заняли в Харьковской области 30 квадратных километров

Мосийчук: за день ВС РФ заняли в Харьковской области 30 квадратных километров

Российская армия за один день смогла занять 30 квадратных километров территории Харьковской области. В 2022 году ВСУ разминировали там часть местности, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

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