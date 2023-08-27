Любопытности и невероятности

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Как часто на Землю падают астероиды и нужно ли их бояться?

Как часто на Землю падают астероиды и нужно ли их бояться?

Прямо сейчас вокруг Солнца летают полмиллиарда астероидов диаметром более 4 метров. Скорость их движения колоссальная — считается, что она составляет около 30 километров в секунду.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
«Раз в 100 000 000 лет на Землю падает крупный астероид. Последний раз такой астероид упал 66 000 000 лет назад» Боже! Совсем скоро! Надо срочно запасаться тушенкой! А еще купил фотопленку. Надо такое событие заснять. Все- таки, конец света не каждый день бывает!
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