Как часто на Землю падают астероиды и нужно ли их бояться?

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Sergey Ivanov

«Раз в 100 000 000 лет на Землю падает крупный астероид. Последний раз такой астероид упал 66 000 000 лет назад» Боже! Совсем скоро! Надо срочно запасаться тушенкой! А еще купил фотопленку. Надо такое событие заснять. Все- таки, конец света не каждый день бывает!