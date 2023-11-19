Представители птицефабрик объяснили рост цен на яйца в Новосибирской области

Осенью жителей региона неприятно удивили ценники на один из самых популярных продуктов питания.Представители работающих в Новосибирской области птицефабрик объяснили произошедшее нынешней осенью существенное подорожание куриных яиц.
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