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Представители птицефабрик объяснили рост цен на яйца в Новосибирской области

Представители птицефабрик объяснили рост цен на яйца в Новосибирской области

Осенью жителей региона неприятно удивили ценники на один из самых популярных продуктов питания.Представители работающих в Новосибирской области птицефабрик объяснили произошедшее нынешней осенью существенное подорожание куриных яиц.

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