В Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода

Замеры проводились стационарными постами наблюдения и передвижными экологическими лабораториями. 11 сентября в микрорайоне Дашково-Песочня было выявлено превышение ПДК сероводорода – максимальный уровень концентрации составил 3,09 ПДКмр.
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