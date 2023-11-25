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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о том, было бы ей легче найти спонсоров, если бы она родилась не в Польше: «В других странах готовы инвестировать в молодых игроков»

Ига Швентек прокомментировала мнение, что ей было бы легче искать спонсоров, будь у нее британское или американское гражданство.

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