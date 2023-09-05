На прошлых выходных родители уехали к родственникам в другой город. А меня попросили в это время присмотреть за дачей.
Никогда не знали, что на помойку надо занимать очередь, но новый сосед нас просветил
Комментарии
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Елена Львовна
к сожалению, многие даже не представляют (пока не сталкивались) какие фортеля могут оказывать пожилые люди. Это болезнь. И болезнь серьезная и..... неизлечимая. Почему -то в нашей стране это усиленно замалчивается. в итоге: либо т.н. центры для ухода за такими людьми ( а по сути жуткие дома престарелых), либо мучительное сосуществование родных с серьезно больным человеком при полном неумении общаться и ухаживать за ним.
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13 час.
Майя Maja
БЯда... Старческий маразм иногда далеко не безобиден. Ладно бы только слова, а ведь девушка права, могут быть и непредсказуемые действия с последствиями...
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10 час.
В
Воробей
С сумасшедшими вообще крайне трудно и стрёмно иметь дело. Особенно, если есть вероятность доступа тех к оружию. Мне с одним давним знакомым пришлось прекращать общение по этой причине - от греха подальше.
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4 час.
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