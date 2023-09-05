ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Никогда не знали, что на помойку надо занимать очередь, но новый сосед нас просветил

Никогда не знали, что на помойку надо занимать очередь, но новый сосед нас просветил

На прошлых выходных родители уехали к родственникам в другой город. А меня попросили в это время присмотреть за дачей.

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Комментарии
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Елена Львовна
к сожалению, многие даже не представляют (пока не сталкивались) какие фортеля могут оказывать пожилые люди.  Это болезнь. И болезнь серьезная и..... неизлечимая. Почему -то в нашей стране это усиленно замалчивается. в итоге: либо т.н.  центры для ухода за такими людьми ( а по сути жуткие дома престарелых), либо мучительное сосуществование родных с серьезно больным человеком при полном неумении общаться и ухаживать за ним.
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