Никогда не знали, что на помойку надо занимать очередь, но новый сосед нас просветил

Елена Львовна к сожалению, многие даже не представляют (пока не сталкивались) какие фортеля могут оказывать пожилые люди. Это болезнь. И болезнь серьезная и..... неизлечимая. Почему -то в нашей стране это усиленно замалчивается. в итоге: либо т.н. центры для ухода за такими людьми ( а по сути жуткие дома престарелых), либо мучительное сосуществование родных с серьезно больным человеком при полном неумении общаться и ухаживать за ним.

Майя Maja БЯда... Старческий маразм иногда далеко не безобиден. Ладно бы только слова, а ведь девушка права, могут быть и непредсказуемые действия с последствиями...