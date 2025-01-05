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Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах

Русские правила Из России впервые выслали мусульман, что строго 5 раз в день совершают молитву, где бы не находились.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Вас(кишлачных) никто и не заставляет праздновать Новый год, но нам-то не мешайте праздновать наши праздники и соблюдать НАШИ традиции! У себя дома( в кишлаках-аулах) сидите и празднуйте, хоть чёрта лысого, но нам ваши дикие правила не навязывайте!...А правительству наконец-то пора обратить внимание на свой народ и на беспредел, творимый инородцами- всех их-домой, а потом уже, если нужны рабочие руки , делать по-умному, благо- примеры есть- ОАЭ, Беларусь и т.д....Не дурнее же их, или всё-таки......?
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаков гнать из России вместе с затулиным хуйсулиным и решетниковым.
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1 час.
Андрей Павлов
&quot;...правительству наконец-то пора обратить внимание на свой народ...&quot;. Правительству? Внимание на свой народ? Да Вы шутите! Еще про думу то же самое скажите. Когда они на народ обращали внимание?
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1 мин.

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