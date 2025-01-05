Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах

Татьянка Яцук

Вас(кишлачных) никто и не заставляет праздновать Новый год, но нам-то не мешайте праздновать наши праздники и соблюдать НАШИ традиции! У себя дома( в кишлаках-аулах) сидите и празднуйте, хоть чёрта лысого, но нам ваши дикие правила не навязывайте!...А правительству наконец-то пора обратить внимание на свой народ и на беспредел, творимый инородцами- всех их-домой, а потом уже, если нужны рабочие руки , делать по-умному, благо- примеры есть- ОАЭ, Беларусь и т.д....Не дурнее же их, или всё-таки......?