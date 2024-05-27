Столтенберг: ЕС не выполнил обещание поставить Киеву 1 млн снарядов

Global Look Press/Tech. Sgt. Isaac Garden/Keystone Press Agency Евросоюз обещал Киеву один миллион снарядов и "даже близко не выполнил свое обещание", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.