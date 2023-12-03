Уникальная платформа для производства вакцин разработана в Центре им. Чумакова

Центр им. М. Чумакова (Институт Полиомиелита) разработал биотехнологическую платформу для производства цельновирионных вакцин, которая на основе существующего научно-производственного комплекса в короткие сроки позволяет развернуть масштабный выпуск необходимых препаратов.
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