Уникальная платформа для производства вакцин разработана в Центре им. Чумакова

Центр им. М. Чумакова (Институт Полиомиелита) разработал биотехнологическую платформу для производства цельновирионных вакцин, которая на основе существующего научно-производственного комплекса в короткие сроки позволяет развернуть масштабный выпуск необходимых препаратов.