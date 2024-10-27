Китайские хакеры перехватывали звонки политиков США

Китайские хакеры перехватывали телефонные звонки американских политиков, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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