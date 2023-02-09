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Заварзин верит в Тедеско и Бельгию на Евро-2024: «Он современный тренер. Не станет чемпионом – никто его не расстреляет»

Юрий Заварзин оценил назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии. — С моей точки зрения, Тедеско рановато возглавлять сборную.

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