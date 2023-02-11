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Эрнан Креспо: «Энцо – это Макелеле плюс Лэмпард. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории»

Эрнан Креспо: «Энцо – это Макелеле плюс Лэмпард. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории»

Эрнан Креспо высоко оценил потенциал Энцо Фернандеса.  «Он очень, очень сильно осчастливил меня в декабре [победой] на чемпионате мира.

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