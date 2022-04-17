В Мариуполе мужчина оставляет рядом с телами погибших граждан записки с их именами

Улицы Мариуполя буквально усеяны телами убитых националистами мирных граждан. Военный корреспондент телеканала «Известия» Сергей Еремин пообщался с одним из местных жителей, который оставляет записки с именами около трупов людей, которых знал.
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