Политическая эк...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политическая экспертиза

49 подписчиков

Свежие комментарии

  • Vsevolod
    Я теперь спать не буду ночами. Вот, только, узнаю, кто это такая, и сразу начну горевать!Лобода заявила, ч...
  • Владимир Вечтомов
    А почему не с мужиками?😊Цискаридзе тайно ...
  • Александр Ермак
    А какое его собачье дело, кто и что нам передаёт?Салливан бездоказ...

В Мариуполе мужчина оставляет рядом с телами погибших граждан записки с их именами

В Мариуполе мужчина оставляет рядом с телами погибших граждан записки с их именами

Улицы Мариуполя буквально усеяны телами убитых националистами мирных граждан. Военный корреспондент телеканала «Известия» Сергей Еремин пообщался с одним из местных жителей, который оставляет записки с именами около трупов людей, которых знал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх