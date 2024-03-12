Стала известна причина смерти новорожденного малыша, найденного на свалке на Камчатке

Следственный комитет Камчатского края 12 марта сообщил предварительную причину гибели младенца, тело которого 6 марта нашли на территории полигона твердых бытовых отходов в городе Петропавловск-Камчатский .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии