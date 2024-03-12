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Стала известна причина смерти новорожденного малыша, найденного на свалке на Камчатке

Стала известна причина смерти новорожденного малыша, найденного на свалке на Камчатке

Следственный комитет Камчатского края 12 марта сообщил предварительную причину гибели младенца, тело которого 6 марта нашли на территории полигона твердых бытовых отходов в городе Петропавловск-Камчатский .

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