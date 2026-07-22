«Тут попахивает виселицей»: Нового главкому ВСУ Драпатому предрекли незавидное будущее

Назначение нового главкома ВСУ — это громкий инфоповод, но, если честно, звучит он как фарс. Военный корреспондент Александр Сладков высказал жесткую, но отрезвляющую мысль: смена лица в кресле командующего не меняет ровным счетом ничего для армии, которая трещит по швам.