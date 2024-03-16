Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Афанасьев
    За какой Питер? За Рио Де Жанейро! Да, дело того стоит. А сам Питер мне нравится.Первая победа «Сп...
  • Игорь Афанасьев
    Вот как тебя поперло то, как задело за любимую команду. Правда глаза колет? В душе обидно за любимую команду, но пере...Первая победа «Сп...
  • Лена Мисько
    Первый полуфинал для клуба аж с 1987 года.Жеребьевка 1/4 фи...

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России, первый гол Захаряна за «Сосьедад», Бо побил рекорд Бьорндалена и другие новости

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России, первый гол Захаряна за «Сосьедад», Бо побил рекорд Бьорндалена и другие новости

1. Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» (в третий раз подряд в плей-офф), «Барса» – с «ПСЖ» (5-й раз в XXI веке), «Арсенал» встретится с «Баварией», «Атлетико» будет противостоять «Дортмунду».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Молодёжная сборная России сыграет с действующими чемпионами мира по футболу – сборной Уругвая до 20 лет: товарищеский матч пройдёт в Монтевидео в ночь на 22 марта по московскому времени. Также молодёжка встретится в Уругвае с академиями местных клубов «Насьонал» и «Монтевидео Сити» – последний входит в систему City Football Group
Ответить
18 час.
Лена Мисько
Умеют же черти бритиши делать красиво.😁 Вуверхемптон с Ковентри на кубок: Ковентри забивает на 53-й. Вулвзы сравнивают и выходят вперёд на 83 и 88... В добавленное Ковентри сравнивает... И на 10-й добавленной (из девяти) вырывает победу.😂 *** ❗️«Ковентри» сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии, проигрывая со счётом 1:2 к 97-й минуте: на победу гостей в основное время Winline предлагал в лайве коэффициент 501,00
Ответить
12 час.
Лена Мисько
Первый полуфинал для клуба аж с 1987 года.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх