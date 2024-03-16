Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России, первый гол Захаряна за «Сосьедад», Бо побил рекорд Бьорндалена и другие новости

1. Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» (в третий раз подряд в плей-офф), «Барса» – с «ПСЖ» (5-й раз в XXI веке), «Арсенал» встретится с «Баварией», «Атлетико» будет противостоять «Дортмунду».
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