Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России, первый гол Захаряна за «Сосьедад», Бо побил рекорд Бьорндалена и другие новости

Лена Мисько Молодёжная сборная России сыграет с действующими чемпионами мира по футболу – сборной Уругвая до 20 лет: товарищеский матч пройдёт в Монтевидео в ночь на 22 марта по московскому времени. Также молодёжка встретится в Уругвае с академиями местных клубов «Насьонал» и «Монтевидео Сити» – последний входит в систему City Football Group

Лена Мисько Умеют же черти бритиши делать красиво.😁 Вуверхемптон с Ковентри на кубок: Ковентри забивает на 53-й. Вулвзы сравнивают и выходят вперёд на 83 и 88... В добавленное Ковентри сравнивает... И на 10-й добавленной (из девяти) вырывает победу.😂 *** ❗️«Ковентри» сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии, проигрывая со счётом 1:2 к 97-й минуте: на победу гостей в основное время Winline предлагал в лайве коэффициент 501,00