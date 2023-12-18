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Советник Зеленского обвинил Британию в проблемах ВСУ из-за отсутствия помощи

Советник Зеленского обвинил Британию в проблемах ВСУ из-за отсутствия помощи

Бездействие Великобритании в вопросе выделения Украине новой военной помощи беспокоит Киев. Об этом 15 декабря сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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