Советник Зеленского обвинил Британию в проблемах ВСУ из-за отсутствия помощи

Бездействие Великобритании в вопросе выделения Украине новой военной помощи беспокоит Киев. Об этом 15 декабря сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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