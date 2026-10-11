Эндопротезирование коленного сустава по ОМС: преимущества и возможности

Выраженный артроз коленного сустава может постепенно ограничивать привычную активность: человеку становится трудно долго ходить, подниматься по лестнице, вставать со стула, а боль иногда сохраняется даже в состоянии покоя.
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