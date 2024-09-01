Обвиняемый в подготовке покушения на Симоньян и Собчак признал свою вину

Несовершеннолетний, обвиняемый в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.