Обвиняемый в подготовке покушения на Симоньян и Собчак признал свою вину

Несовершеннолетний, обвиняемый в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
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