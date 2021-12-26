Север Пресс

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь поляков
    Ждем первую ласточку.Не условно ,а реально 3 колонии.Автохамы могут по...
  • Владимир
    Лучше бы производили качественный ароматный табак.Искоренять курени...
  • Марина
    врачи...запуган...и..не..дают...медотвод...даже...аллергикамВ Минздраве назва...

Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

26 декабря 2021 года в ЯНАО 98 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 61 556)56 146 человек выздоровели2 человека умерли (за весь период – 948)308 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями43 пациента в тяжелом состоянии,14 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других […]26 декабря 2021 года в ЯНАО 98 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 61 556)56 146 человек выздоровели2 человека умерли (за весь период – 948)308 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями43 пациента в тяжелом состоянии,14 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 405)92 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 151) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх