Статистика COVID-19

26 декабря 2021 года в ЯНАО 98 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 61 556)56 146 человек выздоровели2 человека умерли (за весь период – 948)308 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями43 пациента в тяжелом состоянии,14 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других […]26 декабря 2021 года в ЯНАО 98 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 61 556)56 146 человек выздоровели2 человека умерли (за весь период – 948)308 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями43 пациента в тяжелом состоянии,14 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 405)92 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 151) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.