Следственный комитет обнаружил заблокированные выходы в "Крокусе" во время теракта

Natalija Osminina

"несоблюдение правил безопасности "- это наше всё. И двери не открывались, а на 7-ом этаже проводку замкнуло, поэтому все взорвалось, сгорело и людей там по фрагментам собирают. Как бы в этом расследовани не выйти на самого себя.