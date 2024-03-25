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Следственный комитет обнаружил заблокированные выходы в "Крокусе" во время теракта

Следственный комитет обнаружил заблокированные выходы в "Крокусе" во время теракта

В ходе расследования теракта в торговом центре "Крокус Сити Молл" Следственный комитет (СК) обнаружил, что некоторые эвакуационные выходы были заблокированы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;несоблюдение правил безопасности &quot;- это наше всё. И двери не открывались, а на 7-ом этаже проводку замкнуло, поэтому все взорвалось, сгорело и  людей там  по фрагментам собирают. Как бы в этом расследовани не выйти на самого себя.
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