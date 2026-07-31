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На что сходить в августе 2026-го в Москве, Санкт-Петербурге и не только

На что сходить в августе 2026-го в Москве, Санкт-Петербурге и не только

«Пикник Афиши», фестиваль музыки и еды, мировые хиты на ВДНХ и остальное, что вытащит вас из дома. Фестиваль музыки и еды в «Москино» фото: предоставлено организаторомСамых ненасытных любителей расслабиться ждет двухдневный подмосковный музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест».

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