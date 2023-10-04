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«Пошла вон отсюда!»: зрители прогнали певицу Валерию со сцены

«Пошла вон отсюда!»: зрители прогнали певицу Валерию со сцены

Певица Валерия оказалась в центре скандального инцидента. Все произошло в развлекательном комплексе “Метелица”, который пользуется популярностью среди элиты.

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Комментарии
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ТE
Татьяна Etna
Тоже не поняла
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8 час.
EC
Erk Che
Из за мужа Шрека
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6 час.
Елена
Я с вами полностью солидарна👍
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4 час.

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