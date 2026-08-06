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Билеты на общественный транспорт изменятся с 1 сентября в России

Билеты на общественный транспорт изменятся с 1 сентября в России

ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров Оформление билетов на общественный транспорт изменится с 1 сентября. Отныне они будут содержать в себе информацию о поездке и багаже, сообщила 6 августа член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

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